شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 4 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة حتى نهاية أمس (الخميس)، ضبط 4142899 مخالفاً، منهم 3237897 مخالفاً لنظام الإقامة، و637425 مخالفاً لنظام العمل، و267577 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبين تقرير الحملات أنه تم ضبط 72505 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة.

ولفت التقرير، إلى أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 572446 مخالفاً، وإحالة 525350 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 695609 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1036810 مخالفين.