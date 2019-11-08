15 عاما لاستخراج رخصة بناء بالقطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

على الرغم من حصولهم على صكوك تملك منذ عام 1426، تضرر 400 مالك لأراض في أحد مخططات القطيف الواقع في حي الرضا ش ق 1459، من عدم منحهم إذن البناء، وذلك بحسب تواصل عدد من الملاك مع الصحيفة.

وأعربوا عن معاناتهم جراء هذا الانتظار الطويل رغم أن عددا منهم يملك تمويلا جاهزا من صندوق التنمية العقارية بقيمة 500 ألف ريال، وآخرون موظفون في شركات كبرى تمنحهم تسهيلا لقروض البناء يمكنهم من البدء فورا في بناء المسكن.

اكتمال الخدمات

وأكد الملاك أن بعضهم يقيم حاليا في شقق صغيرة الحجم وأن عدد أفراد الأسرة ازداد وهم بحاجة إلى مكان أكبر ولكنهم غير قادرين على بناء الأراضي التي يملكونها، مضيفين أن بلدية القطيف تعزو ذلك إلى عدم اكتمال الخدمات في المخطط، رغم توفر كهرباء وتصريف للمجاري به، والمتبقي فقط هو رصف الشوارع، مشيرين إلى أن رئيس بلدية القطيف السابق وعدهم بأن رخص البناء ستمنح لهم قريبا، إلا أنه غادر موقعه بعد ذلك وتعثرت قضيتهم مجددا، لافتين إلى أنه تم إصدار شهادة التنسيق من الكهرباء والماء، إضافة إلى إصدار رخصة البناء لأحد الملاك لكن البلدية سحبتها.

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وأشار الملاك إلى أن قضيتهم تراوح مكانها بين لجنة المساهمات العقارية وبين البلدية والتخطيط العمراني ما بين أخذ ورد متكرر، دون نتيجة منذ سنوات عدة، مبينين أنهم تقدموا بخطابات عدة لبلدية القطيف ومحافظها للمطالبة بحل مشكلتهم دون نتيجة، مضيفين أنهم على ثقة باهتمام القيادة، بقضية سكن المواطنين وتيسير حصولهم عليه.

تعثر المطور

من جهته أوضح متحدث أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ "مكة" أن المخطط رقم ش ق 1459 أحد المخططات المملوكة للقطاع الخاص ويحتوي على أربع مجاورات.

وأشار إلى أن المطور نفذ الخدمات الأساسية حسب ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات لثلاث مجاورات سكنية، وتم إجازة البناء فيها من قبل البلدية بعد اكتمال تنفيذ الخدمات، إلا أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ الخدمات للمجاورة الرابعة وذلك بسبب تعثر المطور.

ولفت الصفيان إلى إحالة ملف المخطط للجنة المساهمات العقارية لاستكمال إجراءات تصفية المساهمة، بعد تنفيذ خدمات البنية التحتية للمجاورة الرابعة، واستلام الجهات الخدمية لتلك الخدمات المنفذة، وتبليغ البلدية بجاهزية الموقع بجميع الخدمات الأساسية لتتمكن من إجازة إصدار رخص البناء لملاك الأراضي.