السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إجراء العمليات الجراحية في الغدد الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة المغربية، ليصل مجموع ما جرى إنجازه إلى اليوم السابع 102 عملية جراحية.



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