4 محاور عن حكم استشهاد الفقهاء بالشعر في منتدى باشراحيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظم منتدى محمد باشراحيل الثقافي أخيرا محاضرة حول الاستشهاد بالشعر عند الفقهاء، حكمه ودلالاته، قدمها الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة أم القرى الدكتور عبدالعظيم رمضان بقاعة المنتدى بحي العوالي في مكة المكرمة.

وفي البداية رحب رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور عبدالله باشراحيل بالضيف المحاضر وبرواد وأعضاء المنتدى، حيث ذكر أن المحاضرة لقامة علمية من السودان الشقيق، مضيفا «وإن كنت من الذين لا يعترفون بالفواصل وإنما أعترف دائما وأبدا أن بلاد العرب أوطاني».

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وأثنى باشراحيل على تكريمه الذي أقيم له في عاصمة السودان بحضور رئيس الدولة، مشيرا إلى أن السودان به عقول تفيض بالفكر والعلم والثقافة، وقلوب تفيض بالمحبة والإنسانية، داعيا له بالأمن والاستقرار. وذكر أنه طالب علم ويعرف أن زاده العلمي والمعرفي هو من نتاج العلماء الذين يقدمون زادا فكريا يستفاد منه.

بعد ذلك تحدث المحاضر معربا عن شكره وتقديره لإتاحة هذا اللقاء مع كوكبة من القامات العلمية والحضور، متناولا أربعة محاور عن الشعر عند الفقهاء، فهناك الفقيه الشاعر والشاعر الفقيه، والاستشهاد بالشعر عند الفقهاء، وحكم إنشاد الشعر وهو الجواز به، والاستدلال بالشعر عند الفقهاء.

وركزت المداخلات على جانبي الشعر من جهة والفقيه من جهة أخرى، حيث شارك فيها كل من الدكتور محمد بن مريسي الحارثي، سعود هنيدي، مدير أكاديمية الشعر الدكتور منصور الحارثي، الدكتور أحمد سابق، الدكتور يوسف العارف، الدكتور إبراهيم العريني، الدكتور المهدي الحرازي، الدكتور عبدالحكيم موسى، الدكتور محمد سعيد الحارثي، عادل العمار. وفي الختام قدم الدكتور عبدالله باشراحيل والمهندس تركي باشراحيل درع وهدية المنتدى للمحاضر.