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أعادت الجهات ذات العلاقة فتح طريق ميسان العام للمركبات بعد إغلاقه لقرابة 4 ساعات، بسبب انهيار جزء من أحد الجبال في الطريق وإغلاقه للمسارين.
وأكد عدد من الأهالي أن أسباب الانهيار لا تعود لغزارة الأمطار في الموقع، حيث تساقطت أجزاء بسيطة من الجبل سابقاً، إلا أنه هذا اليوم انهار بشكل كبير، مسبباً إغلاق الطريق للمسارين لقرابة 4 ساعات.
ومن جانبه، دعا مركز العمليات الموحدة 911 مرتادي طريق ميسان العام، بين حداد بني مالك والقريع إلى أخذ الحيطة والحذر، متمنياً لهم السلامة بعد انهيار جزء من الجبل على الطريق.
وكان الانهيار الذي وقع للجبل على طريق ميسان، وتحديد الطريق الحديث بين القريع وحداد بني مالك، ويقدر طوله تقريباً بأكثر من عشرة كيلومترات، وكان افتتاحه وتوسعة المسارين قبل عدة سنوات.
ميسان طريق ميسان الطائف انهيار جبل 911
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 11:38 PM
الأهالي يؤكدون أن الانهيار ليس بسبب الأمطارشاهد .. انهيار جبل يغلق طريق "ميسان" العام ويعطل الحركة لعدة ساعات
أعادت الجهات ذات العلاقة فتح طريق ميسان العام للمركبات بعد إغلاقه لقرابة 4 ساعات، بسبب انهيار جزء من أحد الجبال في الطريق وإغلاقه للمسارين.
وأكد عدد من الأهالي أن أسباب الانهيار لا تعود لغزارة الأمطار في الموقع، حيث تساقطت أجزاء بسيطة من الجبل سابقاً، إلا أنه هذا اليوم انهار بشكل كبير، مسبباً إغلاق الطريق للمسارين لقرابة 4 ساعات.
ومن جانبه، دعا مركز العمليات الموحدة 911 مرتادي طريق ميسان العام، بين حداد بني مالك والقريع إلى أخذ الحيطة والحذر، متمنياً لهم السلامة بعد انهيار جزء من الجبل على الطريق.
وكان الانهيار الذي وقع للجبل على طريق ميسان، وتحديد الطريق الحديث بين القريع وحداد بني مالك، ويقدر طوله تقريباً بأكثر من عشرة كيلومترات، وكان افتتاحه وتوسعة المسارين قبل عدة سنوات.
، شاهد .. انهيار جبل يغلق طريق "ميسان" العام ويعطل الحركة لعدة ساعات ،
المصدر : الخليج 365
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