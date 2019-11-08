- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، درسًا في الحلم والأناة إذا واجه اتهامًا بالاحتفال بالمولد النبوي من متصل ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام اليوم على الهدوء، والتحقق والتثبت والتساؤل وصولاً للحق والحقيقة.
وقال المتصل: "أنا يا شيخ عبدالله وجدتك قبل سنين من حسن حظي تحتفل بالمولد بالمدينة المنورة بزيارة الرسول ﷺ. وإذا تذكرني قلت لك أنا أخوك أبو نور محب الدعوة إلى الله، بماذا تنصحني؟ قلتَ لي أنصحك بالقرى".
وحينها سأله المطلق: هل يا شيخ أنا محتفل بالمولد؟! لا أنت محتفل بحب الرسول ﷺ! يعني لم أحتفل بالمولد.
وأضاف المطلق: "لا أعرف أنه في يوم من الأيام صادف المولد وأنا في المدينة المنورة. لا أذكر. دائمًا يا أخي أكون في الرياض، وأخطب في هذه المناسبة".
وبيَّن المطلق خلال الحلقة أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؛ لم تُعرف في جيل الصحابة والتابعين.. لافتًا إلى أن أول من نشر هذا الفكر ودعا الناس إليه الغلاة في التشيع والفاطميون الذين أنشؤوا هذه البدعة، وأوقعوا الناس في الشرك؛ إذ تجدهم في هذه المناسبة يتلون قصائد فيها شرك، يُغضب الرسول ﷺ.
متسائلاً: إذا كان الاحتفال بالمولد مشروعًا فلماذا لم يقمه الرسول ﷺ في حياته؟ ولماذا لم يفعله الصحابة والتابعون؟ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق برنامج استديو الجمعة إذاعة نداء الإسلام
شاهد كيف رد المطلق على اتهامه بالاحتفال بالمولد النبوي؟عبدالحكيم شار الخليج 365 2019-11-08
قدَّم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، درسًا في الحلم والأناة إذا واجه اتهامًا بالاحتفال بالمولد النبوي من متصل ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام اليوم على الهدوء، والتحقق والتثبت والتساؤل وصولاً للحق والحقيقة.
وقال المتصل: "أنا يا شيخ عبدالله وجدتك قبل سنين من حسن حظي تحتفل بالمولد بالمدينة المنورة بزيارة الرسول ﷺ. وإذا تذكرني قلت لك أنا أخوك أبو نور محب الدعوة إلى الله، بماذا تنصحني؟ قلتَ لي أنصحك بالقرى".
وحينها سأله المطلق: هل يا شيخ أنا محتفل بالمولد؟! لا أنت محتفل بحب الرسول ﷺ! يعني لم أحتفل بالمولد.
وأضاف المطلق: "لا أعرف أنه في يوم من الأيام صادف المولد وأنا في المدينة المنورة. لا أذكر. دائمًا يا أخي أكون في الرياض، وأخطب في هذه المناسبة".
وبيَّن المطلق خلال الحلقة أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؛ لم تُعرف في جيل الصحابة والتابعين.. لافتًا إلى أن أول من نشر هذا الفكر ودعا الناس إليه الغلاة في التشيع والفاطميون الذين أنشؤوا هذه البدعة، وأوقعوا الناس في الشرك؛ إذ تجدهم في هذه المناسبة يتلون قصائد فيها شرك، يُغضب الرسول ﷺ.
متسائلاً: إذا كان الاحتفال بالمولد مشروعًا فلماذا لم يقمه الرسول ﷺ في حياته؟ ولماذا لم يفعله الصحابة والتابعون؟
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
10:27 PM
قدَّم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، درسًا في الحلم والأناة إذا واجه اتهامًا بالاحتفال بالمولد النبوي من متصل ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام اليوم على الهدوء، والتحقق والتثبت والتساؤل وصولاً للحق والحقيقة.
وقال المتصل: "أنا يا شيخ عبدالله وجدتك قبل سنين من حسن حظي تحتفل بالمولد بالمدينة المنورة بزيارة الرسول ﷺ. وإذا تذكرني قلت لك أنا أخوك أبو نور محب الدعوة إلى الله، بماذا تنصحني؟ قلتَ لي أنصحك بالقرى".
وحينها سأله المطلق: هل يا شيخ أنا محتفل بالمولد؟! لا أنت محتفل بحب الرسول ﷺ! يعني لم أحتفل بالمولد.
وأضاف المطلق: "لا أعرف أنه في يوم من الأيام صادف المولد وأنا في المدينة المنورة. لا أذكر. دائمًا يا أخي أكون في الرياض، وأخطب في هذه المناسبة".
وبيَّن المطلق خلال الحلقة أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؛ لم تُعرف في جيل الصحابة والتابعين.. لافتًا إلى أن أول من نشر هذا الفكر ودعا الناس إليه الغلاة في التشيع والفاطميون الذين أنشؤوا هذه البدعة، وأوقعوا الناس في الشرك؛ إذ تجدهم في هذه المناسبة يتلون قصائد فيها شرك، يُغضب الرسول ﷺ.
متسائلاً: إذا كان الاحتفال بالمولد مشروعًا فلماذا لم يقمه الرسول ﷺ في حياته؟ ولماذا لم يفعله الصحابة والتابعون؟
، شاهد كيف رد المطلق على اتهامه بالاحتفال بالمولد النبوي؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف رد المطلق على اتهامه بالاحتفال بالمولد النبوي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.