، "شرطة مكة" تطيح بمتّهمَيْن اثنين تورّطا في سرقة عدد من المركبات بجدة ،

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كشف المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي؛ أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مُتهمَيْن اثنين؛ مواطن، ومقيم من الجنسية اليمنية، بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بسرقة عدة مركبات بمحافظة جدة.
في التفاصيل: قال الرائد "الغامدي" إن شرطة المنطقة قامت بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهمَيْن، اللذَيْن أقرَّا بسرقة عدد ١٧ مركبة وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأضاف "الغامدي" أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تُعلن ذلك؛ لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المَساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.شرطة مكة الجهات الأمنية المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي
"شرطة مكة" تطيح بمتّهمَيْن اثنين تورّطا في سرقة عدد من المركبات بجدةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-11-08
كشف المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي؛ أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مُتهمَيْن اثنين؛ مواطن، ومقيم من الجنسية اليمنية، بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بسرقة عدة مركبات بمحافظة جدة.
في التفاصيل: قال الرائد "الغامدي" إن شرطة المنطقة قامت بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهمَيْن، اللذَيْن أقرَّا بسرقة عدد ١٧ مركبة وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأضاف "الغامدي" أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تُعلن ذلك؛ لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المَساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
10:15 PM
أقرَّا بسرقة 17 مركبة بوضع التشغيل.. وجرى إيقافهما لتطبيق النظام بحقّهما
كشف المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي؛ أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مُتهمَيْن اثنين؛ مواطن، ومقيم من الجنسية اليمنية، بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بسرقة عدة مركبات بمحافظة جدة.
في التفاصيل: قال الرائد "الغامدي" إن شرطة المنطقة قامت بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهمَيْن، اللذَيْن أقرَّا بسرقة عدد ١٧ مركبة وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأضاف "الغامدي" أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تُعلن ذلك؛ لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المَساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
، "شرطة مكة" تطيح بمتّهمَيْن اثنين تورّطا في سرقة عدد من المركبات بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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