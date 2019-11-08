، "تحوُّل رقمي وتجارب ميدانية" في ختام ملتقى الحاسب الآلي بتعليم نجران ،

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اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ملتقى الحاسب الآلي تحت عنوان "التحوُّل الرقمي والبرمجة" الذي نظمه قسم الحاسب الآلي بإدارة الإشراف التربوي.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، والمساعد للشؤون التعليمية حسين آل معمر، ومدير إدارة الإشراف التربوي علي صالح الوادعي، وعدد من قيادات التعليم بالمنطقة، وضيوف شرف من جامعة نجران والكلية التقنية بنجران.
وشهد الملتقى العديد من أوراق العمل؛ إذ قدم مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم نجران عبدالله عواجي ورقة عمل بعنوان "التحول الرقمي - وزارة التعليم - تجربة بوابة المستقبل"، كما قدم عضو هيئة التدريس بجامعة نجران الدكتور محمد علي مشهور ورقة عمل بعنوان "المواطنة الرقمية". وعبر اللقاء عن بعد شارك تعليم جازان ممثلاً برئيس قسم الحاسب الآلي عمر العطاس بورقة عمل بعنوان "مقدمة في برمجة المايكرويت". وقدم المعلم بثانوية اليرموك إبراهيم عبده نجمي نبذة عن مسابقات الروبوت في المملكة.
واختُتم الملتقى بتجربة ميدانية، قدمها معلم الحاسب الآلي بمدرسة الإمام خلف الأستاذ أحمد جمعان الشهري، تحدث خلالها عن تجربة معلم بوابة المستقبل، وتفعيلها بالمدارس.
وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على التحول الرقمي، ومواكبة قطاع التعليم لرؤية المملكة 2030، وكسب مزيد من الخبرات والتجارب التعليمية الميدانية التي تعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب، وتسهم في تطوير مستوى المعلمين وما يختص بالجانب المعرفي والتقني؛ لما له من أهمية كبيرة في عصر البرمجة والإنترنت.
ملتقى الحاسب الآلي تعليم نجران
"تحوُّل رقمي وتجارب ميدانية" في ختام ملتقى الحاسب الآلي بتعليم نجرانعلي حفول الخليج 365 2019-11-08
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ملتقى الحاسب الآلي تحت عنوان "التحوُّل الرقمي والبرمجة" الذي نظمه قسم الحاسب الآلي بإدارة الإشراف التربوي.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، والمساعد للشؤون التعليمية حسين آل معمر، ومدير إدارة الإشراف التربوي علي صالح الوادعي، وعدد من قيادات التعليم بالمنطقة، وضيوف شرف من جامعة نجران والكلية التقنية بنجران.
وشهد الملتقى العديد من أوراق العمل؛ إذ قدم مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم نجران عبدالله عواجي ورقة عمل بعنوان "التحول الرقمي - وزارة التعليم - تجربة بوابة المستقبل"، كما قدم عضو هيئة التدريس بجامعة نجران الدكتور محمد علي مشهور ورقة عمل بعنوان "المواطنة الرقمية". وعبر اللقاء عن بعد شارك تعليم جازان ممثلاً برئيس قسم الحاسب الآلي عمر العطاس بورقة عمل بعنوان "مقدمة في برمجة المايكرويت". وقدم المعلم بثانوية اليرموك إبراهيم عبده نجمي نبذة عن مسابقات الروبوت في المملكة.
واختُتم الملتقى بتجربة ميدانية، قدمها معلم الحاسب الآلي بمدرسة الإمام خلف الأستاذ أحمد جمعان الشهري، تحدث خلالها عن تجربة معلم بوابة المستقبل، وتفعيلها بالمدارس.
وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على التحول الرقمي، ومواكبة قطاع التعليم لرؤية المملكة 2030، وكسب مزيد من الخبرات والتجارب التعليمية الميدانية التي تعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب، وتسهم في تطوير مستوى المعلمين وما يختص بالجانب المعرفي والتقني؛ لما له من أهمية كبيرة في عصر البرمجة والإنترنت.
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
10:05 PM
هدف إلى نقل الخبرات التي تفيد الطلاب والمعلمين بالجانب المعرفي والتقني
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ملتقى الحاسب الآلي تحت عنوان "التحوُّل الرقمي والبرمجة" الذي نظمه قسم الحاسب الآلي بإدارة الإشراف التربوي.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، والمساعد للشؤون التعليمية حسين آل معمر، ومدير إدارة الإشراف التربوي علي صالح الوادعي، وعدد من قيادات التعليم بالمنطقة، وضيوف شرف من جامعة نجران والكلية التقنية بنجران.
وشهد الملتقى العديد من أوراق العمل؛ إذ قدم مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم نجران عبدالله عواجي ورقة عمل بعنوان "التحول الرقمي - وزارة التعليم - تجربة بوابة المستقبل"، كما قدم عضو هيئة التدريس بجامعة نجران الدكتور محمد علي مشهور ورقة عمل بعنوان "المواطنة الرقمية". وعبر اللقاء عن بعد شارك تعليم جازان ممثلاً برئيس قسم الحاسب الآلي عمر العطاس بورقة عمل بعنوان "مقدمة في برمجة المايكرويت". وقدم المعلم بثانوية اليرموك إبراهيم عبده نجمي نبذة عن مسابقات الروبوت في المملكة.
واختُتم الملتقى بتجربة ميدانية، قدمها معلم الحاسب الآلي بمدرسة الإمام خلف الأستاذ أحمد جمعان الشهري، تحدث خلالها عن تجربة معلم بوابة المستقبل، وتفعيلها بالمدارس.
وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على التحول الرقمي، ومواكبة قطاع التعليم لرؤية المملكة 2030، وكسب مزيد من الخبرات والتجارب التعليمية الميدانية التي تعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب، وتسهم في تطوير مستوى المعلمين وما يختص بالجانب المعرفي والتقني؛ لما له من أهمية كبيرة في عصر البرمجة والإنترنت.
، "تحوُّل رقمي وتجارب ميدانية" في ختام ملتقى الحاسب الآلي بتعليم نجران ،
المصدر : الخليج 365
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