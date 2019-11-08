رابط تقديم المديرية العامة للجوازات 1441 النسائية وظائف برتبة (جندي) بالشروط التالية ورابط موقع أبشر

سيتم فتح باب للتسجيل والقبول للسيدات السعوديات على وظائف المديرية العامة للجوازات 1441 النسائية برتبة جندي، وذلك أن الإدارة العامة أعلنت عن القبول المركزي لوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن طريق موقع وزارة الداخلية وهذا ضمن إعلانات التوظيف، وذلك بفتح باب التسجيل يوم الأحد القادم،وقامت بوضع جميع الشروط ومواعيد بدء التقديم ونهايته.

كيفيه تقديم المديرية العامة للجوازات 1441 النسائية

فسيتم يفتح باب القبول والتسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد الموافق 13/3/1441 هـ، و يتم غلق التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 17/3/ 1441 هـ، حيث شروط وظائف المديرة العامة للجوازات النسائية تكمن في أنها تتطلب العديد من الشروط في النساء المتقدمات على وظائف برتبة عندي للكادر النسائي، والتي تحتوي على المؤهل المطلوب، وأيضا شروط العرض والطول، وتكون شروط المتقدمة من حيث الجنسية والهوية، وهذه الشروط تتمثل في :

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

أن يشهد لها بحسن السير والسلوك.

غير مسبقه الحكم بالإدانة في احد الجرائم المخلفة بالشرف والأمانة.

أن تكون متزوجه بسعودي فقط.

أن تكون حامله لهوية وطنية سارية.

أن تمتلك مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات .

أن تمتلك معادلة للمؤهل الدراسي في حال الحصول عليه من الخارج.

أن تبلغ من الطول ما لا يقل عن 155 سم.

أن يتناسب الطول مع الوزن، وهذا طبقا لقوانين اللائحة الطبية.

ألا تكون قد سبق لها التعيين في احد وظائف التي تتبع النظام العسكري.

أن تتخطي بنجاح اختبارات القبول والإجراءات.

والأفضلية للحاصلات على دورات في اللغة الأجنبية أو لغة الإشارة.

رابط تقديم المديرية العامة للجوازات 1441

سيتم التقديم من خلال رابط ابشر توظيف، ستتوفر أيقونة التسجيل في الوقت المحدد ، ويجب كتابة كافة البيانات المطلوبة من المعلومات الشخصية للمتقدمة، والمؤهل الدراسي، ويجب أن تكون جميع البيانات صحيحة، حيث سيكون التقديم على وظائف نسائية بالمديرية العامة للجوازات 1441 عن طريق رابط ابشر توظيف المخصص للوظائف العسكرية التي تنتمي لقطاعات وزارة الداخلية، ويقوم موقع اعرف كورة بتقديم كافة التفاصيل المطلوبة.