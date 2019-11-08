“حساب مواطن السعودي” يكشف عن الموعد الخاص بعملية إيداع البدل دوريا وموعد الدفعة الجديدة

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن صرف البدل دوريا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، ويتم تقديم الموعد يوما واحدا أو تأخيره يوما واحداً في حالة أن يوم العاشر من الشهر الميلادي تصادف مع يوم عطلة نهاية الأسبوع، تسأل أحد المواطنين عبر صفحة برنامج حساب المواطن قائلا :“السلام عليكم، كم بقى على موعد الدفعة الجديدة ؟ ” ، حيث جاء الرد سريعا من خلال حساب خدمة العملاء من حساب المواطن عبر تغريده ، مشيرا إلى أن صرف البدل يكون بشكل دوري في اليوم العاشر من كل الشهور الميلادية، ويتم تقديم الموعد يوما واحدا أو تأخيره يوما واحدا في حالة أن تصادف مع يوم عطلة نهاية الأسبوع.

برنامج حساب المواطن السعودي

أشار برنامج حساب المواطن عن موعد صرف دفعة الشهر الحالي بأنه سيتم إيداع الدفعة الرابعة و العشرين في حسابات المستفيدين يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري، وكشف برنامج “حساب المواطن” في وقت سابق عن نتائج الخاصة بالأهلية للدورة الـ 24 لشهر نوفمبر ، كما أوضح البرنامج، إنه يمكن للمستفيدين معرفة حالة الأهلية من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لـ “حساب المواطن“، وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه حتى الآن ما يصل إلى 6.55 مليار، من بينهم 394 مليون ريال تعويضا عن الدفعات سابقة.

حساب المواطن السعودي

برنامج حساب المواطن ؛هو البرنامج المخصص لتقديم الدعم للأسر أصحاب الدخل المحدود والمتوسط في السعودية.

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار برنامج حساب المواطن السعودي من أجل تعويض المواطنين الذين قد يلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وضمان حياة أفضل للمواطنين.

البرنامج يرسل رسائل إلى المواطنين السعوديين المقدمين ؛ لكي يستطيعوا التيقُّن من صحة حساباتهم المصرفية، وربطها مع الطلبات الصادرة ولمساعدتهم، فأصدر البرنامج في مارس 2019 ،تطبيقا للهواتف ِّهل على المواطنين فالطالع على كافة بياناتهم، وتعديلها، ومشاهدة تفاصيل الطلب، والأجهزة الذكية ليس والتحقق من الأهلية، أو الاعتراض عليها، وعرض تفاصيل الدفعات المالية.

مبادئ توجيهية لحساب المواطن

أما بالنسبة إلى المبادئ التوجيهية، فيوفر حساب المواطن الحماية اللازمة للأسر المستحقة من التأثير المحتمل للصالحات الاقتصادية، ويكون الدعم نقدا بناء على إجمالي دخل الأسرة وحجم الأسرة كما يكون مقدار الدعم عاد المتغير حسب حجم الأسرة وبالنسبة إلى البدء بصرف الدعم للأسر، فيكون قبل تطبيق أي أصلاحات هيكلية تمس المواطن.