شاهد: الأردن يحبط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة إلى المملكة

كشفت إدارة مكافحة المخدرات بالأردن أن الأجهزة الأمنية في مركز حدود جابر أحبطت تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة كانت في طريقها إلى المملكة. وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن مكافحة المخدرات بمركز جابر وردتها معلومات حول محاولة أحد الأشخاص من جنسية عربية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، عبر إخفائها بشكل سري في شاحنة محملة بالفاكهة؛ لتهريبها إلى المملكة.

وأبان أنه جرى تشكيل لجنة لمتابعة تلك الشاحنة، حتى ضُبطت عند محاولة دخولها للأردن، وضُبط سائقها – من جنسية عربية -، لافتاً إلى أنه بعد تفتيش الشاحنة عُثر على ما يقارب 2.6 مليون حبة مخدرة مخفية بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة.