رد مسؤول سعودي بارز على اتهام وزارة العدل الأمريكية موظفين سابقين اثنين في شركة “تويتر” بالتجسس على حسابات في تويتر . وقالت وكالة “بلومبرغ” بأن المسؤول السعودي الذي تحدث للصحفيين في واشنطن شريطة عدم الكشف عن اسمه، قال إن الحكومة السعودية تنتظر من جميع مواطنيها الالتزام الكامل بقوانين الدول التي يقيمون فيها.
كما أشار إلى متانة العلاقات بين السعودية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن لديهما أهدافا مشتركة في منطقة الخليج. وجاء ذلك في وقت أدرج فيه مكتب التحقيقات الفدرالي FBI الموظفين السابقين في “تويتر” السعوديين علي على قائمة المطلوبين، بتهمة التجسس في موقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مسؤول سعودي بشأن اتهام وزارة العدل الأمريكية لموظفين سعوديين في “تويتر”... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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