حرس الحدود بالمدينة ينقذ طفلة من الغرق في ينبع

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف العنزي، بأن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت محاولات والد الطفلة لإنقاذها، وعلى الفور توجه أفراد الدورية إليه، وتمت عملية الإنقاذ من قبلهم، وتقديم الإسعافات الأولية للطفلة، ونقلها إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وأهاب المتحدث الإعلامي بخطورة ترك الأطفال والغفلة عنهم على الشواطئ للنزهة أو في المواقع المخصصة للسباحة دون متابعة ومراقبة من ذويهم.
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