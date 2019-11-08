القبض على مواطن ومقيم سرقا 17 مركبة في جدة

2019-11-08

متابعات الخليج 365 - واس

قبضت شركة منطقة مكة المكرمة على مواطن ومقيم سرقا 17 مركبة في جدة.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مُتهمين إثنين ، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ، بالعقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة عدة مركبات بمحافظة جدة .

وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة عدد ١٧ مركبة وهي في وضع التشغيل ، وجرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ،وشرطة منطقة مكة المكرمة ، إذ تُعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.







