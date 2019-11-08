2019-11-08

500 ريال عقوبة البصق في غير الأماكن المخصصة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عقوبة البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة: إنه بحسب ما ورد في لائحة الذوق العام، عقوبة البصق وإلقاء النفايات 500 ريال للمخالفة في المرة الأولى.

أما لو تكررت المخالفة، فلفتت الوزارة إلى أن العقوبة ستكون 1000 ريال.







