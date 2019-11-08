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500 ريال عقوبة البصق في غير الأماكن المخصصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عقوبة البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة: إنه بحسب ما ورد في لائحة الذوق العام، عقوبة البصق وإلقاء النفايات 500 ريال للمخالفة في المرة الأولى.
أما لو تكررت المخالفة، فلفتت الوزارة إلى أن العقوبة ستكون 1000 ريال.
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