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تصادم بين شاحنتي غاز وبنزين في بحرة

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2019-11-08

تصادم بين شاحنتي غاز وبنزين في بحرة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بوقوع حادث تصادم بين شاحنتين في إشارة الخياط بمحافظة بحرة في منطقة مكة المكرمة.

وأكد المركز، في تغريدة له عبر “تويتر”، أنه ورد بلاغ يفيد باصطدام شاحنتين حمولة إحداهما غاز والأخرى بنزين في إشارة الخياط، دون وقوع إصابات.

ولفت المركز إلى أنه تمت مباشرة البلاغ من قبل الجهات المختصة.

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