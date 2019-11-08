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2019-11-08 عمل الرياض يقبض على 69 وافدًا مخالفًا متابعات الخليج 365 - واس واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقّب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والقضاء على محاولات التحايل ، حيث نفذ الفرع بالتعاون مع الجهات الشريكة متمثلة بشرطة منطقة الرياض ” الضبط الإداري ،قوة الضبط الميداني” حملة كبرى في منطقة المزادات التجارية المعروفة بـ “حراج ابن قاسم “.

وأسفرت الحملة فيما يتعلق بالعمل القبض على 69 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي أن هذه الحملة المشتركة تأتي امتداداً للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها ، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

ونوه السيالي بعزم الفرع وفقاً للقرارات الوزارية عدم التهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.







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