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أمطار رعدية وغبار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، ومنها تبوك، والمدينة المنورة، وحائل، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، والقصيم، والشرقية.
كما توقعت تكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع تكوّن ضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.
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