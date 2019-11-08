24 اختصاصا لمجلس شؤون الجامعات الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حدد نظام الجامعات الجديد 24 اختصاصا لمجلس شؤون الجامعات الذي أقر إنشاؤه برئاسة وزير التعليم وعضوية آخرين، على أن يبدأ العمل بموجب النظام بعد 6 أشهر اعتبارا من نشره أمس في الجريدة الرسمية.

ويضم المجلس في عضويته نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، ونائب وزير المالية، و نائب وزير الخدمة المدنية، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص.

اختصاصات مجلس شؤون الجامعات: