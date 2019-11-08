24 اختصاصا لمجلس شؤون الجامعات الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حدد نظام الجامعات الجديد 24 اختصاصا لمجلس شؤون الجامعات الذي أقر إنشاؤه برئاسة وزير التعليم وعضوية آخرين، على أن يبدأ العمل بموجب النظام بعد 6 أشهر اعتبارا من نشره أمس في الجريدة الرسمية.
ويضم المجلس في عضويته نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، ونائب وزير المالية، و نائب وزير الخدمة المدنية، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص.
اختصاصات مجلس شؤون الجامعات:
- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي.
- إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
- إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات.
- إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.
- إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها.
- إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.
- إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.
- إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
- إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.
- حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديميا وإداريا وماليا.
- إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
- التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
- اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
- تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه.
- تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
- تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.
- تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها.
- تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات.
- التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
- تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.
- اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء.
- الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها.
- الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة.
- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.
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