1736 مواطنا ومواطنة ينهون تدريبهم في «أتقن 5 »

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تدريب 1736 مواطنا ومواطنة في ختام الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي «أتقن 5»، حيث جرى تأهيل 875 مواطنا ومواطنة في الأسبوع الأول، و861 في الأسبوع الثاني.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل كدسة أن المنتسبين لهذه الدورة جرى تدريبهم في الكليات التقنية للبنين بجدة، ومكة، والطائف، والقنفذة، وتربة، وفروع الكليات التقنية في أضم، ورنية، وميسان، والقوز، إضافة إلى كلية الاتصالات بجدة، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث، وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.
وبين أن الوحدات التدريبية تواصل استقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر الرابط المحدد، حيث يضم البرنامج عددا من الدورات المعتمدة بواقع 16 ساعة للدورة الواحدة، وبمعدل 4 ساعات مسائية لمدة 4 أيام أسبوعيا من الأحد حتى الأربعاء.
ولفت كدسة إلى أن هذه الدورات تهدف إلى إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية والفنية، والتطوير الذاتي، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع، وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية.
من جهته أوضح رئيس مركز خدمة المجتمع بالمنطقة المهندس عبدالله باخشوين أن البرنامج هو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلبي رغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية، ورفع كفاءتهم في المهن النسائية كالتجميل وغيرها.
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