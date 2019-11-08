تفريغ كاميرات التصوير للفصل بواقعة المحترف وموظفة أمن المطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

حسب تأكيدات مصدر مسؤول في النيابة العامة لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في واقعة اتهام أحد لاعبي كرة القدم (محترف أجنبي)، بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس الأول.وأشار المصدر نفسه إلى أن النيابة العامة وتثبيتا للحقوق، أمرت بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل الواقعة في المطار، واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة لضبط شهاداتهم، مشيرا إلى أنه يجري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

Advertisements

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستحفظ للجميع حقوقهم المكفولة نظاما، وأنها لن تتوانى في تطبيق النظام على الجميع.

وكانت شرطة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أطلقت سراح اللاعب فجر أمس الأول بكفالة إثر خلاف نشب مع إحدى موظفات المطار أثناء التوجه لصالة الانتظار، تمهيدا لسفره بجانب زوجته خارج السعودية لدواع صحية تخص الأخيرة.

وتأتي تحقيقات النيابة العامة بعد سماع أقوال الأطراف من قبل مركز الشرطة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الجزائية، وخاصة أنه صدر بحق اللاعب منع من السفر بسبب الشكوى التي تقدمت بها الموظفة وتأكيدها أن اللاعب تلفظ عليها.