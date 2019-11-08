7 معاونين لكات في تدريب الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

اختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي تين كات، المدرب بيتر هامبرج ليكون مساعدا رئيسا له في مهام التدريب والاستشارات.

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وبدأ هامبرج الذي وصل إلى جدة فجر أمس مهامه مع كات في أول لقاء رسمي للطاقم الفني الهولندي، حينما واجه الاتحاد نظيره الرياض بجدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الدور الأول لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وبات الطاقم التدريبي يضم كلا من تين كات مديرا فنيا، وبيتر هامبرج مساعدا، ولانبارتس أيبن مساعدا، ومحمد العبدلي مساعدا، وفيلا بودار مدرب حراس، ودني دومنينغس مدربا للياقة، وبوجمعة محمدي معدا بدنيا، ومحمد لبيب مترجما.

وخلال اللقاءات المقبلة في نوفمبر وديسمبر سيحدد الجهاز الفني احتياجه من قائمة اللاعبين الحاليين ومن سيغادر ويستبدل بصفقات محلية وأجنبية على ضوء تقرير فني مفصل، حيث سيمنح كات الفرصة الكاملة لكل اللاعبين لتقديم ما لديهم خلال هذه الفترة دون الاعتماد على تقييمات سابقة.