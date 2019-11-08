محمد بن مسعود - الدمام - أحد أعيان محافظة البكيرية انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الشيخ إبراهيم بن محمد الشمالي أحد أعيان محافظة البكيرية بمنطقة القصيم بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة مساء اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة في جامع البصيلي في البكيرية ودفن بمقبرة البكيرية. الخليج 365 تتقدم بالتعازي لأسرة الشمالي والعزاء موصول لابنه علي الشمالي وإخوانه. وللتواصل مع علي جوال 0503139411 . تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين. "إنا لله وإنا إليه راجعون". 08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 09:18 PM أحد أعيان محافظة البكيرية Advertisements الشيخ الشمالي في ذمة الله الشيخ الشمالي في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الشيخ إبراهيم بن محمد الشمالي أحد أعيان محافظة البكيرية بمنطقة القصيم بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة مساء اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة في جامع البصيلي في البكيرية ودفن بمقبرة البكيرية. الخليج 365 تتقدم بالتعازي لأسرة الشمالي والعزاء موصول لابنه علي الشمالي وإخوانه. وللتواصل مع علي جوال 0503139411 . تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين. "إنا لله وإنا إليه راجعون". الكلمات المفتاحية ، الشيخ الشمالي في ذمة الله ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ الشمالي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.