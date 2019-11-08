

أملج 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 م واس

أعلنت إدارة القبول والتسجيل بالكلية التقنية بمحافظة أملج عن بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني في قسم التقنية الإدارية تخصص "الادارة المكتبية" و قسم التقنية الميكانيكية تخصص "ميكانيكا السيارات" , كما تعلن إدارة القبول و والتسجيل في المعهد الصناعي الثانوي بأملج عن بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني في قسم التقنية الكهربائية تخصص "الكهرباء الإنشائية" وقسم التقنية الميكانيكية تخصص "ميكانيكا السيارات" خلال الفترة من 1441/3/13 إلى 1441/3/23 , وطالبت إدارة القبول والتسجيل الراغبين في التسجيل زيارة بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريبي التقني والمهني www.tvtc.gov.sa واختيار التخصص المناسب وفق الشروط الموضحة لكل تخصص.

// انتهى //

21:07ت م

0122





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقنية أملج تعلن موعد بدأ القبول للفصل التدريبي الثاني بتقنية وصناعي أملج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.