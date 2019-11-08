السعودية اليوم / الأمن التونسي ينقذ 74 مهاجرًا غير شرعي من الغرق



تونس 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

أنقدت وحدات من الجيش والحرس البحري التونسيين 74 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، وسط البحر قبالة شواطئ محافظة صفاقس جنوب شرقي تونس.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم، أنه تم إنقاذ المهاجرين من الغرق بعد تلقي وحداتها معلومات بتعطب قارب يحمل مجموعة من المهاجرين على بعد حوالي 66 كيلومتر وسط البحر شمال المحافظة، وهم في طريقهم إلى السواحل الايطالية في هجرة غير شرعية، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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21:04ت م

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