السعودية اليوم / مصادرة محاصيل زراعية مجهولة المصدر في أسواق السيح



السيح 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

صادرت إدارة الطوارئ في بلدية الخرج مساء اليوم ، كميات من الخضروات والمحاصيل الزراعية مجهولة المصدر ، خلال حملة مكثفة على الباعة الجائلين في أسواق مدينة السيح.

‏ ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الرقابية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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20:37ت م

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