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شكرا لقرائتكم إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة إلى المملكة مخفية بحمولة فاكهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة إلى المملكة مخفية بحمولة فاكهة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال مصدر أمني أردني: إن بلاغًا ورد للأجهزة الأمنية وكوادر إدارة مكافحة المخدرات والجمارك في معبر حدود جابر (الأردني- السعودي)، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى السعودية بإحدى مركبات الشحن، بعد إخفائها بشكل سري داخل حمولة من الفاكهة.
وأكد المصدر أنه جرى تشكيل لجنة أمنية لمتابعة المعلومات، وتم ضبط مركبة الشحن المشتبه بها وسائقها (من جنسية عربية) فور محاولة دخولها للحدود، بحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ.
وتابع أنه بتفتيش المركبة عثر على نحو 2.6 مليون حبة مخدرة، أُخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة.
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