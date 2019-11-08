شكرا لقرائتكم السيول تحتجز مركبة بها شخصان في وادي بيان في العرضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-08 السيول تحتجز مركبة بها شخصان في وادي بيان في العرضيات متابعات الخليج 365 - العرضيات Advertisements باشر الدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، حادث احتجاز مركبة بداخلها شخصان عند عبورهما وادي بيان في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة. وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 أن فرق الدفاع المدني باشرت الحالة، وتم إخراجهما وهما بصحة جيدة. وشدد المركز على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء جريان الأودية.







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