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تنبيه متقدم: أمطار رعدية على مكة حتى هذا الموعد
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بشأن سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة.
وقالت الأرصاد في التنبيه الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن الحالة عبارة عن سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على الجموم والعاصمة المقدسة وعرفات.
ولفتت إلى أن الحالة تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة.
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