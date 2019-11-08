انهيار جزء من جبل على طريق ميسان و911 يحذر

2019-11-08

متابعات الخليج 365 - الطائف

وقع انهيار لجزء من جبل على طريق ميسان العام في محافظة الطائف، مساء اليوم الجمعة.

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وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الانهيار وقع بين حداد بني مالك والقريع، مشددًا على ضرورة أن يتخذ مرتادو الطريق الحيطة والحذر.

وقبل قليل، أعلن المركز أنه حدث إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الطائف بمنطقة مكة المكرمة احترازيًّا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

كما أفاد 911 بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من الكر والشفا في محافظة الطائف، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.







