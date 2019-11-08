شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة إلى السعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)أكد مصدر أمني أردني لـ«الخليج 365»، أن بلاغاً ورد للأجهزة الأمنية وكوادر إدارة مكافحة المخدرات والجمارك في معبر حدود جابر (الأردني - السعودي)، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى السعودية بإحدى مركبات الشحن، بعد إخفائها بشكل سري داخل حمولة من الفاكهة.
وأشار المصدر إلى أنه جرى تشكيل لجنة أمنية لمتابعة المعلومات، وتم ضبط مركبة الشحن المشتبه بها وسائقها (من جنسية عربية) فور محاولة دخولها للحدود.
وأضاف: «بتفتيش المركبة عثر على نحو 2.6 مليون حبة مخدرة، أخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة».
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