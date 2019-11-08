شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع: حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينبع)

أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، صباح اليوم (الجمعة)، طفلة أردنية تبلغ من العمر أحد عشر شهراً من الغرق، حيث كانت برفقة عائلتها على شاطئ البحر بالمسبح الشمالي من الواجهة البحرية للهيئة الملكية التابع لمركز العباسي بقطاع حرس الحدود في ينبع.

وأوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت محاولات والد الطفلة لإنقاذها، وعلى الفور توجه أفراد الدورية إليه وتمت عملية الإنقاذ من قِبلهم.

وأوضح العنزي أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للطفلة ونقلها إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية عن طريق إسعاف حرس الحدود، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.