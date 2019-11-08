شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أحداث رشقوا فتيات بمادة بيضاء في تبوك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)صرح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه وإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض عليهم (3 أحداث)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت شرطة منطقة تبوك حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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