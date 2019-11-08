ولي العهد: حريصون على أمن واستقرار اليمن وكل ما يحقق مصلحة شعبه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لدى لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن، متمنيا أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

وبحث خلال اللقاء المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها، فيما هنأ المبعوث الأممي لليمن، ولي العهد بنجاح جهود المملكة في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر. كما حضره، نائب رئيس البعثة معين شريم، والمساعد الخاص للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ايمانويل بارقس.