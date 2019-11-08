تونس تعتقل إرهابيا هاربا من أحكام بالسجن 72 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس أوقفت قوات الأمن التونسية عنصرا ينتمي إلى تنظيم إرهابي بحالة فرار وصادرة بحقه أحكام بالسجن تفوق 70 عاما. وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية حسام الجبابلي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أمس بأن العنصر الموقوف بجهة صفاقس مصنف «خطير» لدى الوحدات الأمنية وكان شارك في المواجهات المسلحة التي وقعت في 2006 بين الأمن وجماعة إرهابية في مدينة سليمان، التي تبعد قرابة 30 كلم من العاصمة تونس. وبحسب المتحدث يواجه العنصر المطلوب من القضاء أحكاما بالسجن بـ72 عاما وأربع سنوات سجن في قضايا مالية والاتجار في أجهزة كهربائية صاعقة، كما صدرت بحقه سبعة محاضر تفتيش وإجراء أمني بمنعه من مغادرة البلاد.



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