موريتانيا بلا جماعات مسلحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نواكشوط أكدت الداخلية الموريتانية أنه لا وجود لجماعات مسلحة في موريتانيا، بفضل الاستراتيجية الأمنية التي تتبعها المصالح الأمنية في البلاد. ونفت وزارة الداخلية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الموريتانية، أن تكون الذخيرة التي تمت مصادرتها أخيرا في السنغال موجهة لمجموعات مسلحة داخل البلاد. ونوهت في بيانها بالتعاون الأمني المتميز بين الأجهزة الأمنية الموريتانية والسنغالية الذي مكن من توقيف المشتبه فيهم المطلوبين في كلا البلدين.



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