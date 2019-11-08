السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، المعنيين بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف ليباشر مهامه في خدمة السنة النبوية الكريمة. واطلع خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال المجمع على عرض عن أبرز ما جرى إنجازه من أعمال للمجمع.



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كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان يوجه باستكمال أعمال مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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