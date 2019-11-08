باراجواي تزيح الأرجنتين من مونديال الناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ريودي جانيرو أكمل منتخب الباراجواي عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بفوزه الثمين 3 - 2 على نظيره الأرجنتيني أمس في دور الـ16 للبطولة المقامة حاليا في البرازيل. Advertisements وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إكسيكويل زيبالوس وماتياس جودوي في الدقيقتين 27 و42. وفي الشوط الثاني سجل منتخب الباراجواي 3 أهداف متتالية عن طريق لاوتارو كانو ودييجو توريس ودييجو دوارتي في الدقائق 58 و73 و86. وضرب منتخب الباراجواي موعدا في الدور قبل النهائي مع المنتخب الهولندي الذي تأهل لدور الثمانية بفوزه على نظيره النيجيري 3 - 1.



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