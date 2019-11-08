الأهلي والنجم الساحلي بملعب رادس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

أكد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ أن مواجهة فريقه مع النجم الساحلي التونسي ستقام على ملعب رادس بتونس في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الحالي.

Advertisements

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية أمس «إنهم تلقوا إخطارا رسميا بأن المباراة سوف تقام باستاد رادس».

ويلعب الأهلي والنجم في المجموعة الثانية التي تضم ناديي الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي في الجولة الأولى، ثم الهلال السوداني في الجولة الثانية، ويختتم مباريات الدور الأول من المجموعة الثانية بمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي.