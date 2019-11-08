نيجيريا تلتقي كوت ديفوار بأمم أفريقيا تحت 23 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستهل المنتخب النيجيري الأولمبي لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر حتى 22 من الشهر الحالي اليوم بمواجهة المنتخب الإيفواري في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وكان المنتخب النيجيري توج باللقب في 2015 بعد فوزه على المنتخب الجزائري 2 - 1 في المباراة النهائية.

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ويعد المنتخب النيجيري أنجح منتخبات القارة في الأولمبياد حيث استطاع الحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد 1996 وحصد الميدالية الفضية في 2008 والبرونزية في 2016.

ويغيب عن المنتخب النيجيري اليوم، لاعب ماينز الألماني، تايو أووني بسبب رفض ناديه انضمامه لصفوف النسور في وقت خارج الأجندة الدولية.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لصفوف منتخب بلاده مع الجولة الثانية أمام جنوب أفريقيا.

ويلتقي اليوم أيضا، المنتخب الجنوب أفريقي مع نظيره الزامبي.