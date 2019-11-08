فلامنجو يعزز صدارته للدوري البرازيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ريودي جانيرو
عزز فلامنجو صدارته للدوري البرازيلي بفوزه على مضيفه بوتافوجو 1-0 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن المرحلة الـ31 التي شهدت أيضا فوز جريميو على ألاجانو 2 - 1، وسييارا على إنترناسيونال 2 - صفر، وفلومينينسي على ساوباولو بالنتيجة نفسها.
ويدين فلامنجو بالفضل في هذا الفوز للاعبه لينكولن دوس سانتوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ89.
ورفع فلامنجو رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن بالميراس أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد بوتافوجو عند 33 نقطة في المركز الـ17.
ورفع جريميو رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد ألاجانو عند 29 نقطة في المركز الـ18.
كما رفع سييارا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ16 وتوقف رصيد إنترناسيونال عند 46 نقطة في المركز الثامن.
أما فلومينينسي فأصبح رصيده 34 نقطة في المركز الـ15، وتوقف رصيد ساوباولو عند 52 نقطة في المركز الخامس.
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