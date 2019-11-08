محمد بن مسعود - الدمام - مؤقتاً.. و"الوطني لعمليات الأمن" يدعو الجميع إلى أخذ الحذر والحيطة أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار. وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.الطائف طريق الهدا أمطار وزارة الداخلية احترازياً.. إغلاق طريق "هدا الطائف" في الاتجاهين بسبب الهطولات سعود الدعجاني الخليج 365 2019-11-08 أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار. وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر. Advertisements 08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 07:51 PM مؤقتاً.. و"الوطني لعمليات الأمن" يدعو الجميع إلى أخذ الحذر والحيطة مؤقتاً.. و"الوطني لعمليات الأمن" يدعو الجميع إلى أخذ الحذر والحيطة أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار. وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر. ، احترازياً.. إغلاق طريق "هدا الطائف" في الاتجاهين بسبب الهطولات ،

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