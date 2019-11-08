محمد بن مسعود - الدمام - عَلِمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قَبَضت على شاب اعتدى على عامل مغسلة ملابس. وكانت مقاطع فيديو متداولة، قد أظهرت جريمة الاعتداء على العامل.المنطقة الشرقية مصادر: أمن الشرقية يقبض على شاب اعتدى على عامل مغسلة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-11-08 عَلِمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قَبَضت على شاب اعتدى على عامل مغسلة ملابس. وكانت مقاطع فيديو متداولة، قد أظهرت جريمة الاعتداء على العامل. Advertisements 08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 07:47 PM عَلِمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قَبَضت على شاب اعتدى على عامل مغسلة ملابس. وكانت مقاطع فيديو متداولة، قد أظهرت جريمة الاعتداء على العامل. ، مصادر: أمن الشرقية يقبض على شاب اعتدى على عامل مغسلة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: أمن الشرقية يقبض على شاب اعتدى على عامل مغسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.