، عطاء "سلمان للإغاثة" بين المغرب واليمن.. 6 آلاف كرتون تمور و102 عملية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل علاجات الغدة في "قلعة السراغنة".. والأغذية للنازحين والأشد فقرًا بعدن

واصَلَ الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إجراء العمليات الجراحية في الغدد الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود، في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة المغربية؛ ليصل مجموع ما جرى إنجازه إلى اليوم السابع 102 عملية جراحية، ضِمن الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحة أورام الغدة الدرقية في المملكة المغربية، بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.

وأكد مدير المركز الاستشفائي الإقليمي في مدينة قلعة السراغنة الدكتور يونس الكريك، أن الحملة تُحقق نجاحًا باهرًا بتجاوزها للتسعين عملية، واستفاد منها المرضى من سكان المدينة.

وأشاد "الكريك" بكفاءة الكادر الطبي السعودي ومهنيته العالية في غُرف العمليات؛ كونه استطاع بخبرته وتعاونه مع الكادر المغربي، تحقيق الإنجاز بالوصول إلى هذا العدد الكبير من عمليات الجراحة خلال أسبوع واحد.

من جانب آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية أمس الأول، 6 آلاف كرتون من التمور للأسر الأشد فقرًا وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة والنازحين في محافظة عدن.

وأثنى منسق اللجنة العليا للإغاثة، على ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم مختلف شرائح المجتمع المحتاجة في بلاده؛ حيث يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة -ممثلةً في المركز- لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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