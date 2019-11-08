حجز تذاكر معرض الليغو في ونتر وندرلاند عيش المغامرة والإثارة

بعد فتح ملاهي ونترلاند بألعابها وفعاليتها يبحث الكثيرين عن حجز تذاكر معرض الليغو في منطقة ونتر وندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض، يعد موسم الرياض هو الفعالية الأضخم المقامة على أرض المملكة تضم عدد من الفعاليات مثل بوليفارد الرياض و نبض الرياض وليالي الطرب والحفلات والسينما المفتوحة وملاهي ونترلاند وفعالية وادي نمار وفعاليات كأس العالم لتحدي ببجي ، وفعاليات المعارض كمعارض السيارات ومعرض الإنمي ومعارض التصاميم والأزياء وغيرها.

حجز تذاكر معرض الليغو في ونتر وندرلاند

في منطقة المتعة والإثارة نجد فعالية معرض الليغو ليس للأطفال فقط ولكنه لكل الأعمار سوف يبهرك المعرض بالجسيمات الضخمة الإبداعية بقطع الليغو الكامل من الممكن المشاركة في بناء المجسمات والابتكار في عوالم الخيال يمكن حجز معرض الليغو من خلال موقع ticketmx.com، المخصص لحجز الفعاليات ثمن التذكرة 95 ريال وتشمل دخول الونترلاند و145 وتشمل دخول الونترلاند و45 ريال ولا تشمل دخول الونترلاند لا يوجد استبدال أو استرجاع لثمن التذكرة وإذا فقد شيء ستجده بقسم المفقودات.

تسعى المملكة من خلال موسم الرياض بجذب أكبر عدد من السياح من كل أنحاء العالم وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي تسعى لعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للاقتصاد والاعتماد على بدائل أخرى في التنمية المستدامة والاستفادة من موقع المملكة وأهميتها الاستراتيجية في القطاع السياحي وأثارها وتراثها الحضاري الكبير لتشجيع السياحة والاستثمار.