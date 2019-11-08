استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب عبر وزارة الخارجية بالسعودية

استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب، يتم الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية، وذلك من خلال إدخال رقم الطلب على موقع وزارة الخارجية، والذي من خلاله فقط يتم الدخول إلى أراضي المملكة سواء من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، وأيضا من خلال هذا الموقع يتمكن المواطنين حاملي الجنسية السعودية من استقبال ذويهم وأهاليهم، والتحكم في المدة، ونذكر لكم خطوات الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية خلال موضوع اليوم.

استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

يتم تقديم تلك الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية بالمملكة السعودية، والتي تخدم عدد كبير من الأفراد على مستوى التعاون الخليجي، حيث يتم الاستعلام ومتابعة الطلب من خلال هذا الموقع، كذلك يقدم الموقع خدمة مد التأشيرات، سواء بالنسبة لأفراد الأسرة والعائلة أو بالنسبة للعمالة، ويتم الدخول على البوابة الإلكترونية للتأشيرات الإلكترونية لطلب الزيارات العائلية، وذلك بإتباع الخطوات وتطبيقها.

خطوات الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية

يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية للمملكة السعودية ومن خلال الصفحة الرئيسية للموقع، يتم اختيار الخدمة المراد الإستفسار عنها، ويتم إتباع الخطوات المطلوبة بتسجيل الدخول، وكتابة البيانات المطلوبة، وإدخال الرقم المرئي المرسل إليك، ومن ثم تظهر المعلومات المطلوب الاستفسار عنها.

استعلام عن وافد برقم الإقامة

شروط طلب زيارة عائلية