استعلام عن وافد برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل

استعلام عن وافد برقم الإقامة كثير من الأشخاص يقومون بالبحث حول كيفية الاستعلام عن رقم وافد، وذلك من خلال رقم الإقامة الخاصة به عبر موقع العمل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث يعمل الموقع الإلكترونى للوزارة على توفير الكثير من الوقت والجهد للعاملين والوافدين لأراضي المملكة، وكذلك توفير المعلومات المطلوبة التي يحتاجها الكفيل والوافد.

استعلام عن وافد برقم الاقامة

استعلام عن وافد برقم الاقامة يتم من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التابع للمملكة، وقد تم إطلاق تلك الخدمة من خلال الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث سهلت تلك الخدمة الكثير من الوقت، والجهد للجميع، وتقدم العديد من الخدمات الأخرى مثل الاستعلام عن كفالة الوافد، وتقدم كل التفاصيل الخاصة.

استعلام عن الوافد في الهروب

كما يتم الاستعلام برقم إقامة الوافد، واستخدامها في حالة هرب الوافد، وعدم التمكن من معرفة مكانه، حيث يتم الحصول على التفاصيل والمعلومات المتعلقة برقم الإقامة ورقم التليفون الخاصة بالوافد، ويتم الحصول علي تلك المعلومات من خلال موقع أبشر الذى تم إنشاؤه الكترونيا ليسهل حصول المقيم والكفيل على المعلومات المطلوبة، وذلك لتجنب الغرامات التي سيتم فرضها على أي متأخر في تجديد الإقامة بالمملكة.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

خطوات الاستعلام عن رقم وافد برقم الاقامة