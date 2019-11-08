تفاصيل اتهام السلطات الأمريكية لـ 3 سعوديين بتهريب أسلحة إلى المملكة

اتهمت السلطات الأمريكية ثلاثة مواطنين سعوديين بتهريب قطع غيار أسلحة من الولايات المتحدة إلى المملكة. ووفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية، فقد اتهم اثنين من المواطنين، بتصدير أجزاء من الأسلحة دون ترخيص، فيما وجهت للثالث تهمة التهريب.
وبحسب وزارة العدل، يوجد الثلاثة جميعهم في المملكة ، وكما ذكر البيان فإن الثلاثة كان لديهم تأشيرات طلابية في الولايات المتحدة. وتابع البيان: “نفذ المتهمين “ح.س” و “م.أ” مؤامرة بين عامي 2014 و2018 للتصدير غير المشروع للأسلحة النارية من الولايات المتحدة تحت ستار قطع غيار السيارات وحاملات الستائر في الحمام، وقام مواطن سعودي آخر هو “ع.م” ، من عام 2015 إلى عام 2018، بشراء أجزاء مختلفة من الأسلحة في الولايات المتحدة لنقلها مرة أخرى إلى المملكة .
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