السعودية اليوم / أمطار متفرقة على محافظة الطائف



الطائف 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت الهدا والنقبة الحمراء ومسرة وقروى والخالدية وطريق الملك فهد الدائري.

جعلها سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:41ت م

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