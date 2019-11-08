السعودية اليوم / المجلس المحلي بمحافظة القرى يعقد جلسته الثالثة لهذا العام



الباحة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

عقد المجلس المحلي بمحافظة القرى، أمس، جلسته الثالثة من دورته العادية للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ ، برئاسة محافظ القرى خالد بن عبد الله العبيلان، وحضور أعضاء المجلس، وممثل عن إدارة النقل، وذلك بمقر المحافظة.

ونوه العبيلان بما يوليه سمو أمير منطقة الباحة من اهتمام ودعم للمحافظة وتوجيهات السديدة لخدمة المنطقة، مؤكداً ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل جميع العوائق إن وجدت وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة.

واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، حيث جرى مناقشة حاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات، وما ورد من توصيات من اللجان المنبثقة عن المجلس وهي لجنة تنسيق المشاريع والخدمات العامة، وورقة العمل المقدمة من لجنة التنمية المحلية وما رود من توصيات من لجنة القوى العاملة.

كما جرى مناقشة ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت بالمحافظة ومراكزها، وعدم تقديم الخدمة المطلوبة, حيث جرى إيضاح دور كل جهة حيال الموضوعات المدرجة، وما لدى كل جهة بهذا الخصوص، وسيتم رفع التوصيات اللازمة لمقام الإمارة.

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19:11ت م

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